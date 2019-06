Saint-Denis : Les travaux du Centre Indoor Primat vont débuter

Ce vendredi 28 juin, la Sodiac et la Ville de Saint-Denis ont procédé à la pose de la 1ère pierre qui marque le lancement prochain des travaux du Centre Indoor Primat.



Idéalement situé à proximité du stade de l’Est et du centre commercial Grand Nord, à 2 minutes du centre-ville, le Centre Indoor Primat offrira une expérience unique et exclusive aux visiteurs, annoncent les promoteurs associés.



Sur plus de 15000m2, ce complexe pourra accueillir plus de 5000 personnes qui profiteront notamment d’espaces escalade, fitness, boulodrome, futsal, restauration et commerces.



Livraison dans deux ans



Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. Le volet paysagé du projet est particulièrement travaillé pour réduire l’impact visuel et intégrer le complexe dans son environnement. 71 arbres seront plantés sur le site. Un vaste parvis avec un espace détente extérieur accueillera les visiteurs pour créer un lieu ouvert sur le quartier et ces habitants.



Le démarrage du chantier est prévu pour fin juillet 2019 pour une livraison courant 2021. Le budget de l’opération monte à 31,5 millions d'euros.