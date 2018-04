Saint-Denis: Les déchets des autres, ils les ramassent !

Ils s’étaient donné rendez-vous en face de la Cité des Arts. Des bénévoles ont accompli un geste pour la nature ce samedi.



L’opération de ramassage des déchets drainés par la houle et échoués sur le littoral dionysien a duré de 9H jusqu’à midi. Le temps de collecter une quarantaine de sacs de 100 litres de plastique, plus quelques autres sacs de tout venants et divers encombrants. Des déchets amenés et triés ensuite en déchetterie.



L’association PropRéunion et le comité Miss Earth Réunion ont permis cette opération possible. En tout, 23 bénévoles, dont les candidates au concours de beauté, ont effectué leur B.A ce samedi pour rendre cette portion de littoral de Saint-Denis un peu plus 'clean'. Mais jusqu’à quand ?...