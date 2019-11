Saint-Denis : Les PV de stationnement ont rapporté plus de 175.000 euros en 2018

À la ligne "FPS recouvrés" on retrouve un total de 10.324 sur les 17.333 émis l’année dernière. À 17 euros le FPS, ce ne sont pas moins de 175.508 euros qui ont été récupérés par la mairie de Saint-Denis.À noter que les premiers FPS n’ont été émis qu’à partir du mois de mars, le temps pour la Sodiparc d’organiser les moyens et les ressources des équipes de contrôles.Ce temps n’était semble-t-il pas suffisant, puisque comme nous vous le révélions au mois de septembre , tous les agents verbalisant actuellement les véhicules à Saint-Denis n’ont toujours pas l'assermentation leur permettant de le faire.Ces 175.000 euros ont-ils alors été obtenus illégalement par la ville de Saint-Denis ?D’autant que les recettes des stationnements payants dans le centre ville s’élèvent à plus d’un million d’euros pour 2018 (1.478.174 euros). Un résultat à la baisse de 4,8% par rapport à 2017 en raison de la crise des gilets jaunes selon la Sodiparc.