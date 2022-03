Saint-Denis : Le pyromane écope de 5 ans de prison

Rares sont les peines aussi lourdes prononcées dans le cadre d’une comparution immédiate. Il faut dire que le prévenu avait eu, lui aussi, la main lourde lorsqu’il s’était mis en tête de mettre le feu à de nombreux véhicules garés dans le chef-lieu.



Le 24 janvier, la loi des séries prenait fin avec son interpellation par les hommes du Raid.



Six jours plus tôt, un incendie avait ravagé huit véhicules garés dans le parking de la résidence Tourette située dans la rue du même nom. L’incendie débuté vers 2H du matin avait été maîtrisé deux heures plus tard par les sapeurs pompiers.



Outre cet incendie d’ampleur, il était soupçonné d'être à l'origine de six départs de feu au début du mois de janvier 2022.



Ce mercredi 9 mars, le pyromane âgé de 40 ans est condamné à 5 ans de prison. Il a interdiction de détenir une arme pendant 5 ans et de respecter un suivi socio-judiciaire de 5 ans également. Le tribunal prononce son maintien en détention.



Un peu plus tôt, la procureure avait requis six ans de prison, la révocation partielle d'un sursis, l’interdiction de détenir une arme et un suivi socio judiciaire pendant dix ans.