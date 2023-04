Politique Saint-Denis : “Le grand marché de Saint-Denis condamné à mort par Ericka Bareigts”

Jean-Jacques Morel dénonce la décision de la majorité municipale de déplacer une partie des commerçants du Grand marché du chef-lieu. “Après le fiasco du Pôle Océan, voilà la municipalité socialiste qui tire un trait sur un monument du centre ville apprécié des dionysiens et des visiteurs” accuse l’élu de la Région dans un communiqué. Par La rédaction - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 07:30

“Ils sont seize commerçants et restaurateurs. Quelques-uns, parmi eux, avaient déjà leurs parents qui y vendaient des légumes dans les années 1960. Ce haut lieu du, déjà faible, tourisme dionysien va fermer. Avec « zéro concertation », Madame la Maire a ordonné, pour de fumeuses raisons, de les déplacer dans une zone industrielle entre deux axes routiers bruyants ! Après le fiasco du Pôle Océan, voilà la municipalité socialiste qui tire un trait sur un monument du centre ville apprécié des dionysiens et des visiteurs. Décidément, Madame Bareigts aura été le bourreau de l‘emploi dans le chef-lieu.”