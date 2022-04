La grande Une Saint-Denis : Le directeur d'une école suspendu suite à des suspicions de harcèlement et d'agression sexuelle

Des collègues qui se plaignent d'un management autoritaire et de propos dégradants et un directeur soupçonné d'attouchements sur certains élèves, rien ne va plus dans l'établissement de la rue Jules Auber. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 18:08

Le début de la semaine a été mouvementé au sein de l'école maternelle Les Flamboyants située dans le centre-ville du chef-lieu.



Selon nos informations, plusieurs enseignants auraient rapporté dans des écrits adressés au Rectorat le harcèlement qu'ils subissent de la part du directeur de l'établissement. Paroles désobligeantes, comportement autoritaire, les collègues n'en peuvent plus.



Dans leurs récriminations, ils sous entendent en creux des agissements suspects avec les enfants.



Pour protéger l'ensemble de l'équipe académique ainsi que les élèves, le Rectorat a décidé, ce jeudi, de suspendre le principal intéressé afin de rétablir le calme au sein de l'école et de procéder à une enquête administrative afin de faire toute la lumière sur ces faits qui restent à confirmer.