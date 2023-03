La grande Une Saint-Denis : La victime du tireur du Chaudron mise en examen pour trafic de cocaïne

Guillaume R., visé par trois tirs d'une arme de poing au Chaudron dans la nuit du 21 février dernier, a été présenté ce mercredi matin à une juge d'instruction. Malgré son statut de victime, il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue dure et a été incarcéré. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 17:05





À l'issue de sa garde à vue, Stewart C.H. avait été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué malgré ses dénégations et un alibi impliquant sa compagne. Mais le mis en cause originaire de Guyane ne savait pas qu'au moment de son passage devant la juge des libertés et de la détention, Mardi 21 février dernier peu avant minuit, trois tirs résonnaient dans le quartier du Chaudron. Guillaume R. était blessé à la cuisse par un de ses rivaux sur fond de trafic de drogue dure. L'auteur des tirs à l'arme de poing, formellement reconnu par sa victime, avait pris la fuite avant d'être arrêté par les policiers du Raid dans l'Ouest du département.À l'issue de sa garde à vue, Stewart C.H. avait été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué malgré ses dénégations et un alibi impliquant sa compagne. Mais le mis en cause originaire de Guyane ne savait pas qu'au moment de son passage devant la juge des libertés et de la détention, cette compagne se trouvait également dans les geôles du palais de justice de Champ Fleuri, soupçonnée d'avoir bénéficié du train de vie fastueux de son compagnon avec des fonds provenant de la vente de cocaïne selon les premiers éléments. Cette dernière a été mis en examen pour ces motifs et placée en détention provisoire en attendant la suite des investigations.

Selon nos informations, ce mercredi, Guillaume R. qui s'est remis de sa blessure à la cuisse a été présenté à un juge d'instruction non pas en tant que victime mais en tant que complice du trafic de stupéfiants présumé. Les deux faits sont probablement liés mais pour l'heure, le trentenaire n'a pas souhaité faire de déclaration. Il a été placé en détention provisoire.



Dans la même affaire, un autre suspect a également été mis en examen ce matin pour offre, détention et cession de stupéfiants et écroué.