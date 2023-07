A la Une . Saint-Denis : La première édition de "La Parenthèse", une matinée partagée en famille

La commune de Saint-Denis a organisé une rencontre avec les parents pour présenter les activités extrascolaires aux nouveaux parents. Voici le communiqué : Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 07:00

La première rentrée scolaire en maternelle est souvent source de préoccupations pour beaucoup de parents. C’est pourquoi, la SPL "Oser Pour l’Education", partenaire de l’Ecole du Bonheur et chargée par la Ville de Saint-Denis de l’accueil péri et extrascolaire des enfants, a organisé ce mercredi 5 juillet, une matinée événement afin de sensibiliser les parents sur les dispositifs mis à leur disposition pour animer les temps hors scolaires. Retour sur cet événement parents / enfants.



Une matinée riche en divertissement, pour le bonheur des enfants et des parents



Ce mercredi matin s’est déroulé la première édition de "La Parenthèse", au Cœur vert familial de la Trinité. L’objectif de cette manifestation était d’informer et de présenter aux parents les dispositifs prévus sur le chef-lieu, pour accueillir et animer les moments de vie de leurs enfants, qui vont entrer en maternelle, en temps péri et extrascolaires : accueils avant et après l’école, mercredis jeunesses et vacances scolaires. Des moments rythmés quotidiennement par des animations sportives, culturelles, des loisirs créatifs et artistiques, des sorties pédagogiques et de l’éducation civique.



À cette occasion, plusieurs animations ont été mises en place, par les équipes d’animation et des intervenants partenaires de la SPL OPE, spécialisés en développement infantile : éveil musical traditionnel, conte théâtralisé, atelier de motricité, activités manuelles, sensibilisation à l’inclusion avec un parcours sensoriel, ateliers bien-manger et bien-être, atelier parentalité et zumba géante.



Pour les parents ayant manqué cet événement, la période d’inscription est toujours en cours. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le portail en ligne www.espace-citoyens.net/oserpourleducation-spl ou sur la page Facebook "Oser Pour l’Education – SPL".



Apprendre, s’épanouir et s’amuser ensemble

Fondée en 2020, la SPL OPE intervient sur près de 60 écoles dionysiennes. Mercredis jeunesses, centres de loisirs, accueils avant et après l’école, ce sont plus de 200 animateurs qui encadrent et participent au développement personnel des enfants, de la maternelle à l’élémentaire.

Pour l’année scolaire 2022-2023, ce sont plus de 2 000 enfants qui ont été fréquentés sur les différents dispositifs d’accueil. Sensible à l’inclusion des enfants en situation de handicap, avec 70 enfants déjà inscrits, la SPL OPE a pour ambition d’accueillir un plus grand nombre d’enfants à la prochaine rentrée.​



"Nous sommes une société à taille humaine. Nous œuvrons quotidiennement pour animer les moments de vie des citoyens de demain, hors périodes scolaires, de manière bienveillante et respectueuse de leurs intérêts. Ce qui animent nos équipes, ce sont l'éveil, le divertissement et l'enchantement dans les yeux des enfants. A l'écoute des familles, nous veillons à faire preuve de professionnalisme et de dévouement au service des familles dionysiennes, qui nous font confiance."

Alexandra CLAIN, Présidente Directrice Générale de la SPL OPE