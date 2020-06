Municipales 2020 Saint-Denis : La passe de trois pour le duo Bareigts/Annette

C'était l'un des duels les plus suivis de ces municipales dans l'île. Et pour cause la bataille pour le chef-lieu opposait deux poids lourds de la politique locale : la députée de la circonscription Ericka Bareigts et le président de la Région, Didier Robert. Dans ce chassé-croisé entre les deux personnalités, c'est bien la candidate de l'union de la gauche - aidée par le ralliement inattendu de Nassimah Dindar - qui s'est imposée face au leader d'Objectif Réunion. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:40 | Lu 2182 fois

Aux affaires depuis 2008, le duo Ericka Bareigts-Gilbert Annette garde donc la mairie de Saint-Denis pour le troisième scrutin municipal consécutif.



De deuxième adjointe au maire en 2008 - ainsi que première femme élue à la tête d’une communauté intercommunale à La Réunion, la CINOR (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) - à la députation, en passant par le ministère des Outre-mer, Éricka Bareigts détient désormais les clés de la mairie du chef-lieu.



La tête de la liste "Saint-Denis Pour Tous" et ses colistiers ont su convaincre les votants dionysiens avec 58,89 % des suffrages contre 41,11 % pour Didier Robert.





