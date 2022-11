Saint-Denis : Inauguration du marché de Bancoul

Communiqué de presse de la ville de Saint-Denis :



Ce samedi 26 novembre, Saint-Denis, ville citoyenne et d’hyper proximité, a inauguré la toute première édition du nouveau marché de Bancoul. Pour l’occasion, des ateliers de création artistique pour les enfants ou encore des animations musicales étaient au rendez-vous. Le tout avec la présence exceptionnelle de la présidente de la fédération nationale des marchés de France.



Pour vous laissez enivrer par les odeurs, rendez-vous sur le devant de la station téléphérique Bancoul où le marché thématique a pris ses quartiers. Le site a été aménagé pour l’occasion et sera encore optimisé au fil du temps.



Une soixantaine de forains, dont plus de la moitié dionysiens, étaient présents pour vous proposer des produits artisanaux, locaux, fait-maison, fait-main. Saint-Denis, ville économique, poursuit ainsi son engagement à soutenir le monde économique local. Le marché de Bancoul vient s’ajouter aux actions de la mandature déjà en place, comme Karavan la kour, marché aux fleurs ou encore dimanche Ô Barachois. 1,8 million d’euros ont été investis pour créer ce nouvel événement et ainsi continuer de promouvoir l’attractivité de notre territoire dionysien.



Saint-Denis, ville verte et durable, est fière et heureuse de lancer ce nouveau type de marché, qui met en lèr le savoir-faire local tout en incitant les citoyens à consommer bio et responsable. Que ce soit en termes de beauté, bien-être, créations d’art, food trucks, produits du terroir, vous n’aurez que l’embarras du choix.



Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis: " Saint-Denis a déjà fait ses preuves dans ce domaine, notamment avec le marché du chaudron élu meilleur marché de France en 2021. Il est important de poursuivre nos efforts, de ne pas cesser d’innover, que ce soit pour les citoyens, les artisans ou encore l’image de notre de territoire. Une fois de plus, c’est ensemble que l’on réussira à aller plus loin. "





Audrey Bélim, conseillère municipale, élu du quartier : " Bois de Nèfles c’est la ruralité, la tradition… le quartier où il fait bon vivre. Grâce à ces volontés qui se croisent, celles de la Ville et de ses habitants, Bois de Nèfles se positionne encore comme un quartier où il fait bon d’aller s’y promener. Un quartier qui a envie qu’on le découvre à travers ses valeurs et ses savoirs-faire. Le marché de Bancoul deviendra un moment de pause dans le rythme de nos quotidiens. Une bouffée d’oxygène à partager avec ceux qu’on aime. "