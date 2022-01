Saint-Denis : Huit voitures incendiées dans le parking d’une résidence

Tôt, ce mardi matin, les habitants de la résidence Vétyver, de rue Tourette à Saint-Denis, ont été réveillés par un incendie dans le parking. Sur les places de stationnement situées en plein air, huit véhicules étaient en proie aux flammes. Deux engins de pont et une dizaine de sapeurs-pompiers ont été déployés pour venir à bout du feu, en présence des forces de l’ordre. L’incendie a été totalement éteint deux heures plus tard, vers 4h00 du matin, selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

Au total, huit véhicules ont été impactés, partiellement ou entièrement détruits.

Selon les premiers éléments, il s’agirait de feux distincts.