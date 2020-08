A la Une . Saint-Denis : Distribution de masques dans les écoles

Ericka Bareigts a invité la presse ce jeudi matin à découvrir les dispositifs municipaux de lutte contre la propagation de la Covid. Après la présentation de la cellule de crise Covid, la première magistrate s'est rendue dans une école pour une distribution de masques. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 11:50 | Lu 571 fois





"Nous remettons à tous les enfants scolarisés (autour de 17.000 enfants) une enveloppe dans lequel il y a un masque pour les parents et un enfant. Pour les adolescents au collège ou lycée, les masques sont distribués par le Département et la Région. Donc avec ce dispositif que nous mettons là, toute la famille aura un masque en principe", indique Ericka Bareigts.



Eu égard à "la situation très préoccupante", cette distribution s'inscrit dans un dispositif plus global de lutte contre la Covid-19. "Aujourd'hui nous essayons de participer à la maîtrise voire à la disparition des gros clusters. Nous avançons assez positivement. On est sur un travail de longue haleine", commente-elle.



La première magistrate rappelle en outre l'importance de la responsabilité individuelle. "On peut donner l'outil mais s'il est mal entretenu, la barrière ne fonctionnera pas bien", note-elle, avant de résumer : "C'est très complexe, très long mais on est très déterminé, on est très nombreux, on joue très collectif et on a des signaux encourageants." La mairie de Saint-Denis distribue à nouveau des masques dans les écoles à destination des familles. Le point avec Ericka Bareigts en direct de l’école de La Chaumière #LaReunion

Samuel Irlepenne sur place

