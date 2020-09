A la Une ... Saint-Denis : Dès lundi, le non port du masque sera sanctionné

Compte tenu de la progression de la Covid-19, la mairie de Saint-Denis a mis en place de nombreuses mesures pour limiter sa propagation. Après la phase de pédagogie, la commune annonce que les forces de l'ordre vont sanctionner les contrevenants. Voici le communiqué de la municipalité : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 17:43

"Les arrêtés disposant d’un éventail d’obligations et de contraintes en vue de freiner la propagation du COVID ont fait l’objet d’une phase de pédagogie par les divers services de polices et de contrôle durant les deux dernières semaines.



Cette séquence de pédagogie et de sensibilisation par les divers services de polices et de contrôle est maintenant achevée. S’ouvre à compter de lundi 14 septembre 2020 la phase active de sanctions."



