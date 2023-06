Communiqué Saint-Denis : 300 cyclistes ont fait la Vélorution pour réclamer plus de place au vélo

Ce samedi 17 juin, le collectif des Dionysiens à vélo avec le soutien du CRUB organisait la 4ème Vélorution de Saint-Denis afin d'interpeller élus et citoyens sur l'urgence de développer un système vélo global sur le chef-lieu et à La Réunion. Par Dionysiens à Vélo - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 17:29

Le communiqué :



Environ 300 participants se sont rassemblés dans une ambiance festive afin de célébrer le vélo et ce qu'il représente : un moyen de déplacement low-tech, économique, accessible à tous, bon pour la santé, qui est un puissant moteur de changement de nos sociétés.



Cyclistes sportifs ou occasionnels, vélo-taffeurs, marmays, parents, gramounes ... ont ainsi parcouru à vélo, en trottinette, roller ou skate une boucle de 7 km à travers les quartiers de la Trinité, les Camélias, la Providence et du centre, profitant de l'agréable sensation d'évoluer dans un espace public beaucoup plus favorable et sécurisant pour les vélos, rééquilibré en faveur des transports non polluants le temps d'un instant.



Pendant ce temps, un village vélo s'animait devant la médiathèque François Mitterrand. Durant plus de 3 heures, les visiteurs ont pu découvrir diverses activités proposées par les partenaires de l'événement et leurs bénévoles, notamment :

• cartographie des points noirs cyclables à Saint-Denis, portant désormais la cartographie (non exhaustive) commencée en septembre 2021 à 160 points noirs sur le territoire dionysiens (Dionysiens à Vélo); • présentation des États généraux des mobilités lancés le 9 mai à La Réunion pour animer la consultation citoyenne (https://www.consultation-mobilites.re); • Ron Cozé sur la mobilité animé par l'Association pour la Formation et le loisir des Jeunes (AFLJ), • Sensibilisation sur la mobilité : les émission carbone dans la mobilité du quotidien (fresQue de la mobilité par les shifters 974) et sécurité avec la caravane sécurité mobilité active • atelier de réparation de vélo gratuit (VéloKlinik et la La Rustine974 via Doctibike); • stand de jus de fruit frais fabriqués avec un véloblender (Ekopratik); • atelier de maniabilité vélo (gratuit), parcours slalom, course de lenteur, freinage d'urgence, etc. (Dionysiens à vélo); • démonstration d'un vélo à double transmission et de vélos cargo Wello conçus et fabriqués à La Réunion par Oté Bike; • présentation de vélo pliable électrique en location par Bibi and bike et d'électrification de vélo par Evobike Motors et présentation de Gravel par La Bicyclette Animation musicale à l'arrivé de la vélorution avec concert de Steelpan avec le groupe Fer blan, soutenu par l'ecole de musique de beau séjour.



Au-delà de la célébration des mobilités actives, la Vélorution a été l'occasion d'interpeller de manière constructive mais déterminée les élus locaux sur la place laissée à ces modes de transport non polluants dans les choix d'aménagement du territoire, et de les inciter à aller plus loin dans leurs actions, par exemple sur ces différents points : • mise en place d'un plan vélo cohérent, associé à une programmation pluriannuelle de travaux chiffrée et à une communication sur les réalisations à venir ; • publication par la CINOR du bilan du Plan de déplacements urbains 2013-2023 et association des usagers à l'élaboration du nouveau Plan de mobilités via des rencontres régulières entre les collectifs et usagers dionysiens, la CINOR et la mairie (demande restée sans réponse à ce jour) ; • pistes cyclables permettant aux familles de circuler, en site propre sur les axes très fréquentés à vitesse supérieure à 50 km/h, installées en priorité sur les grands axes structurants pour faciliter la circulation entre les quartiers, les déplacements intercommunaux et les connexions transverses • transformation des quartiers en développant de véritables zones 30 à sens unique voiture partagées grâce aux double-sens cyclables sécurisés, et des zones de rencontre accordant la priorité aux piétons ; réalisation d'aménagements temporaires (du type "coronapistes"), évaluation de leur efficacité, et rectification si besoin avec l'accompagnement des associations citoyennes ; • végétalisation des aménagements pour offrir des parcours ombragés et agréables pour les cyclistes (et les automobilistes!); • développement des emplacements de stationnement vélo sécurisés et équipés dans les endroits stratégiques ; • possibilité de transporter les vélos et engins alternatifs dans les transports publics (en particulier dans le réseau Citalis et les cars jaunes) pour favoriser l'intermodalité; • lancement d'une réflexion sur la cyclologistique pour lutter contre les nuisances liées au transport de marchandise par des véhicules utilitaires polluants, selon les orientations du plan national cyclologistique publié par le ministère de la transition écologique en mai 2021 • traitement des points noirs relevés sur le réseau en hiérarchisant les interventions selon les enjeux, les problèmes remontés par les citoyens cyclistes restant à ce jour sans réponse concrète de la part des collectivités en charge des transports. • plus globalement, implication plus importante des élus envers les citoyens à vélo, notamment lors de balades proposées par le collectif pour apprécier les dysfonctionnements du réseau cyclable.



Une lettre ouverte rédigée en avril 2021 à l'occasion de la 2ème Vélorution de Saint-Denis, téléchargeable ici, précise ces différentes demandes. Elle avait alors été diffusée aux collectivités en charge des questions de transport (commune de Saint-Denis, CINOR, Région) afin de les inciter à coordonner leurs efforts pour une politique plus volontariste en matière de développement des mobilités actives, dont le vélo. Dans un contexte de changement climatique, de baisse du pouvoir d'achat et de recherche de sobriété énergétique, cette lettre reste plus que jamais d'actualité pour répondre aux urgences climatiques et écologiques.