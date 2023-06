La grande Une Saint-Denis : ​Le quadrilatère océan prend vie

Les images de perspectives présentant commerces, bureaux et logements sur le site du Pôle Océan peuvent être remisées dans les tiroirs définitivement. L’avenir se dessine en vert pour le quadrilatère. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 12:01

Le "Dionyparks transitoire" est en marche depuis deux semaines. Les tractopelles et pelleteuses brassent du godet pour remuer la terre de cet espace de 3 hectares en bas de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis.



Les travaux de terrassement, de traitement et de dépollution des sols sont engagés pour une période de 24 mois. Un apport de terre et une plantation de prairie sont prévus à la fin de ce gros oeuvre. A terme, c’est un terrain de football et des terrains de beach qui habilleront le terrain vague dont les projets ont vivoté d’une majorité à une autre depuis deux décennies.



Après ce Dionyparks transitoire, le quadrilatère océan sera coiffé d’un grand parc arboré avec divers équipements ludiques et sportifs. Le site sera traversé d’un grand mail piétons dans le prolongement de la Félix Guyon. Un aérobar (un bar perché en hauteur), des kiosques, des terrasses, un labyrinthe végétal, des jeux aquatiques, un skatepark, des tyroliennes et un terrain de handball sont programmés dans le dossier présenté au Bureau des procédures environnementales et validé le 8 février par la préfecture.



Un îlot de fraîcheur



La durée des travaux permettra de commencer à mettre en culture les espèces qui seront plantées sur site en fin de chantier. Le Dionyparks transitoire coûtera 1,2 million d’euros.



Avec ce projet qui aboutit après des années d’indécision, la ville souhaite "créer un poumon vert et un îlot de fraîcheur dans une partie du centre-ville qui en est dépourvue".



En septembre 2022, la mairie avait dévoilé le résultat du vote des Dionysiens qui avaient le choix entre cinq configurations pour le quadrilatère océan. C’est le scénario "forêt aventure" qui avait récolté le plus de suffrages, 36%, parmi les 17.000 votes.