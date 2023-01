A la Une .. Saint-Brieuc : Un homme soupçonné d'avoir tué sa fille et sa compagne avant de se suicider

Dans la tragique nouvelle qui a frappé la petite ville de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, un jeune homme de 24 ans aurait commis l'irréparable en tuant sa compagne et leur fille de 3 ans avant de mettre fin à ses jours. Par JC Robert - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:01





Les policiers du commissariat de Saint-Brieuc ont été alertés par des coups de feu provenant d'un appartement de la ville. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté avec effroi que trois personnes gisaient sans vie dans l'appartement : l'homme de 24 ans, sa compagne de 22 ans et leur fillette de 3 ans. Une autre personne, la mère de la jeune femme, a également été retrouvée blessée et a été immédiatement transportée à l'hôpital de Brest. Selon les informations recueillies auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc par BFMTV , les faits se sont déroulés dimanche après-midi, aux alentours de 16 heures.

Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place Selon le parquet, le scénario privilégié à cette heure serait que l'homme ait ouvert le feu sur sa compagne et sa fille avant de se donner la mort à l'aide d'une carabine. L'enquête a été confiée au commissariat de Saint-Brieuc et les autopsies des victimes seront réalisées lundi à l'institut médico-légal de Rennes.



Cette tragédie a bouleversé la petite communauté de Saint-Brieuc qui se retrouve sous le choc face à cet acte insensé. Les proches des victimes et les habitants de la ville expriment leur tristesse et leur incrédulité face à cette tragédie familiale. Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour aider les personnes touchées par cette tragédie.