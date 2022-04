A la Une . Saint-Benoit rend un dernier hommage à Jean-Claude Fruteau

Il y avait foule ce vendredi après-midi devant le parvis de l'église de Saint-Benoit, à l'occasion des obsèques de l'ancien maire de la commune, Jean-Claude Fruteau, décédé ce jeudi à l'âge de 74 ans. De nombreux administrés mais aussi des personnalités politiques se sont déplacés pour rendre hommage à l'ancien édile socialiste, qui a laissé une trace indélébile aussi bien dans la cité bénédictine que dans l'île au cours de ses 40 années d'engagement politique. Monseigneur Gilbert Aubry a célébré les obsèques de Jean-Claude Fruteau. Michel Vergoz, Jean-Jacques Vlody, Patrick Lebreton, Jeannick Atchapa et Philippe Le Constant, notamment étaient présents. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 14:43

L'église de Saint-Benoît était pleine ce vendredi matin pour le dernier adieu à Jean-Claude Fruteau. Des centaines personnes venues lui rendre hommage sont restées sur le parvis durant la cérémonie.





Des Bénédictins par centaines et les proches de Jean-Claude Fruteau ont accompagné le cortège funéraire à travers la ville tout comme des élus de tous bords qu'ils soient maires, conseillers départementaux, députés : tous ont salué la mémoire de l'ancien député-maire qui fut le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans l'île en 1981.





L'éloge funèbre a été prononcé par Mgr Gilbert Aubry, qui retient de Jean-Claude Fruteau, en agrégé de lettres qu’il était, "une personne qui savait donner du sens aux textes et à la vie elle-même". "Il avait vraiment la fibre politique avec attachement fondamental à la recherche du bien de la cité bénédictine mais aussi du bien commun de La Réunion toute entière, toujours dans le respect de ses adversaires".



