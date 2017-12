Communiqué Saint-Benoît et acter dépoussièrent le bal !

Le 19 décembre, la Ville de Saint-Benoît met le paquet pour la célébration de l’Abolition de l’esclavage ! De 15h à 22h30, danseurs, musiciens, conteur, chanteur de rue et DJ déchaineront leurs talents partout dans le centre-ville et au Marché couvert !



Pour cet événement culturel phare à la Réunion, la commune a choisi de collaborer avec une association qui contribue, depuis maintenant trois ans, de manière active, au développement culturel de Saint-Benoît : ACTER (Agir pour la Culture et le Tourisme dans l’Est). La Ville et ACTER ont constitué un programme original et inédit à St-Benoît, qui répondra aux attentes de tous les publics, jeunes et moins jeunes !



Tous ceux qui sillonneront le centre-ville ce mardi 19 décembre, croiseront inévitablement la route de nos artistes de rue :



- Beurty Dubard, notre "agriconteur" bénédictin animera des «balades contés» et déjantées de 15h à 17h dans le centre-ville de Saint-Benoît ! Une performance artistique à la roue levée très enlevée pour un rakontèr hors pair à découvrir ou redécouvrir !



- Jimmy Toave, chanteur de rue, proposera au public de redécouvrir de grands standards d’Alain Peters, Madoré et bien d’autres encore dans la rue Louis Brunet de 15h à 17h. Jimmy proposera également plusieurs de ses compositions baignées de pop folk, de maloya et de bossa nova.



- Les membres du Special’East Crew vous attendent sur la Place Louis Brunet pour d’incroyables démonstrations de Hip hop, de Breakdance et de «Parkour».

- ‘’Maloya-Family’’ est le nom du groupe de maloya né des ateliers-maloya qui ont lieu au collège Guy Môquet à Bras Fusil, berceau du maloya de Gramoun Lélé. Jusqu’à présent, le groupe s’exprimait uniquement à l’occasion du spectacle annuel de n d’année du collège. Pour la première fois, les 11 élèves se produiront à l’occasion de la Fête de la liberté à 15h!



- Pour la fête de la Liberté Marcel Philéas, ls de Granmoun Lélé, renouera avec une tradition qui était chère à son père, et ce bien avant que le maloya ne le rende célèbre : Arpenter la rue Georges Pompidou de 15h à 17h pour faire résonner la mémoire de nos ancêtres au rythme du roulèr et du kayanmb !



A l’occasion de la Fête de la liberté, un atelier photo sera installé au Marché Couvert de la ville en partenariat avec l’association Fanal Fotogra . Un dispositif professionnel qui proposera aux habitants de se faire « portraitiser » sans arti ce ni retouches et dans le cadre d’un projet artistique.



Les personnes qui acceptent de faire leur portrait signeront un formulaire d’acceptation d’utilisation de leur image dans le cadre du projet « Dmoun isi » qui sera relayé pendant un temps donné sur Facebook. Ce projet donnera lieu à une exposition éphémère au café culturel Le Bisik, où les personnes photographiées seront invitées à décrocher leur photo.



En n, à partir de 17h, la place du Marché Couvert se transforme en piste de danse ! Un grand bal populaire attend les publics avec Couleur Réunion (17h-18h30) qui redonnera vie au répertoire Réunionnais (Madoré, Maxime Laope, Michou...), Lorkès Bann Dalon (18h30-20h00) avec leur riche répertoire composé de séga mais aussi de variété française de romance créole et Broza Alex (20h30-22h30) avec ses sons électro-maloya et sa musique sans escales issues de rencontres sans frontières !



Le 19 décembre, c’est la fête de toutes les musiques et de toutes les libertés à Saint-Benoît ! Vien azot ! NP Lu 92 fois





