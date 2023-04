Saint-Benoît célèbre un nouveau centenaire en ce week-end de Pâques

Joseph Leflem Gervais a fêté ses 100 ans ce dimanche au chemin Sévère à Sainte-Anne, où il vit depuis toujours. Pour l’occasion, il était entouré d’une bonne partie de sa famille et de ses proches. Né le 09 avril 1923, l’ancien agriculteur est aujourd’hui à la tête d’une famille de 3 enfants, 14 petits-enfants et 6 arrière-arrière-petits-enfants.



Malgré son grand âge, Joseph est toujours très en forme et reste très actif : il joue régulièrement aux dominos et aux cartes avec sa famille, ses amis et son aide-ménagère, ce qui lui permet de stimuler sa mémoire. Il passe également beaucoup de temps à s’occuper de ses animaux de compagnie qu’il affectionne particulièrement. Le secret de sa longévité ? Une alimentation saine, une bonne hygiène de vie et un bon café chaud tous les matins !



Pour marquer son centenaire, le maire Patrice Selly et les élus du conseil municipal ont tenu à lui rendre visite afin de lui adresser leurs félicitations et tous leurs vœux de santé, joie et bonheur ! Très bon anniversaire et longue vie à Joseph !