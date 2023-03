Communiqué Saint-Benoît célèbre la 25e édition du "printemps des poètes”, du 17 au 23 mars

Les amateurs de poésie vont pouvoir converger vers Saint-Benoît à partir de demain et jusqu’à jeudi prochain. La commune de l’Est propose un programme chargé pour mettre en valeur les talents réunionnais et rendre hommage à un art encore trop méconnu du grand public. Par La rédaction - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 10:15

Dans le cadre de la 25e édition du "Printemps des poètes", la ville de Saint-Benoît vous propose de nombreuses animations les 11, 17, 22 et 23 mars à la médiathèque Antoine Louis Roussin et à la médiathèque de Bras-Fusil. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.



Pour cette édition vous retrouverez :



À la médiathèque de Bras-Fusil :

Du 11 au 27 mars : Une exposition de poèmes



- Le vendredi 17 mars : Une rencontre-dédicace avec Marie-Georges Payet-Garcia et Rosemay Nivard. De 18h à 19h30 (Public concerné : Ados/Adultes)



- Le mercredi 22 mars : Un atelier d’écriture et d’illustration. De 9h30 à 11h et de 14h à 15h30 (Public concerné : à partir de 8 ans)



- Le jeudi 23 mars : La Nuit de la poésie, accompagné d’un hommage à Agnès Gueneau. De 18h à 20h (Public concerné : Tout public)



À la médiathèque Antoine Louis Roussin



- Le vendredi 17 mars : Un cabaret poésie de et avec Miguel Dey