Société Saint-Benoît accueille la semaine de l’alternance 100% digitale

En raison de la crise sanitaire, la mairie de Saint-Benoît a dû s’adapter pour sa matinée de l’alternance. Désireuse de poursuivre sa mission sur l’emploi, la municipalité a adapté l’évènement en l’élargissant en semaine de l’alternance 100% digitale. Objectif : éviter toute congestion et favoriser le respect des mesures de lutte contre la Covid. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 10:29 | Lu 649 fois

Le communiqué de la mairie de Saint-Benoît :



Semaine de l'alternance 100% digitale à Saint-Benoît

En raison de la crise sanitaire, la matinée de l'alternance organisée chaque année par la mairie de Saint-Benoît et ses partenaires se transforme en « Semaine de l'alternance 100% digitale ». Du 14 au 21 septembre, plus de 100 offres de contrat en alternance et de formation seront à saisir !



Organisée par la mairie, en partenariat avec l'URMA, l'AFPAR, la CCIR, le CNARM, le Pôle Emploi, la Mission Locale et d'autres acteurs de l'insertion, la Semaine de l'alternance est un rendez-vous important pour les jeunes à la recherche d'une formation ou d'un emploi.



En effet, dans une conjoncture encore peu favorable au plein emploi, l'alternance peut être un accélérateur d'insertion professionnelle pour les jeunes. « C'est la solution idéale pour obtenir un diplôme et acquérir une expérience professionnelle. Pourtant, le nombre d'offres en alternance non pourvus reste important ! Différentes raisons sont évoquées : un manque de préparation et d'accompagnement, un manque de connaissances et de valorisation des métiers et des problèmes de mobilité... », explique la mairie.



Dans ce contexte, la commune organise chaque année des actions de valorisation de l'alternance. « Depuis 2017, de nombreux jeunes ont pu être accompagnés dans leur projet d'insertion socio-professionnelle à travers des positionnements sur des offres en alternance ou en formation ».



Initialement organisé sur une matinée dans une salle dédiée, la traditionnelle matinée de l'alternance s'est transformée en semaine de l'alternance 100% digitale pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Pour les jeunes, c'est l'occasion d'avoir accès en ligne à la liste des offres, de postuler et de se mettre en relation avec les principaux acteurs de l'alternance.



