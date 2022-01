A la Une . Saint-Benoît : Un cycliste de 14 ans dans un état grave

Le cycliste de 14 ans, blessé à la tête et au dos, a été médicalisé sur place avant d'être transporté au GHER de Saint-Benoît. Par NP - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 06:28

L'accident entre une voiture et un cycliste s'est produit ce samedi soir vers 20H30 à Saint-Benoît.



Le cycliste de 14 ans a été blessé à la tête et au dos.



Il a été médicalisé sur place avant d'être transporté dans un état grave mais conscient au GHER.



Selon des témoins, la victime a été trainée au sol sur 60 mètres.