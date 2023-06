Communiqué Saint-Benoît : Plus de 500 écoliers ont passé leur "permis vélo"

Ce jeudi 8 juin, les élèves de CM2 des écoles de Saint-Benoît ont validé la dernière étape du programme "Savoir Rouler à Vélo". Ce dispositif national a pour objectif de rendre les enfants autonomes à vélo avant leur entrée au collège. Il est déployé, depuis 2001, au sein des 18 écoles élémentaires de la commune. Par N.P - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 15:11

Savoir pédaler, ralentir, freiner, rouler dans un couloir étroit, ou encore, reconnaître les panneaux de signalisation… Voilà les principaux enseignements de ce programme interministériel destiné aux enfants du cycle 3.



A Saint-Benoît, depuis leur entrée en CM1, les élèves ont suivi plusieurs séances théoriques et pratiques dispensées, dans l’enceinte même de l’école, par trois agents de la ville formés à l’animation des pistes d’éducation routière. Les deux premiers blocs du programme (“savoir pédaler“ et “savoir circuler“) ont ainsi été menés à terme durant l’année scolaire 2022/2023.



Pour valider leur permis vélo, les enfants doivent aussi passer un examen pratique à travers une mise en situation réelle (“savoir rouler“). Ainsi, ce jeudi, les marmailles des 18 écoles bénédictines ont parcouru un circuit de 2,5km le long du sentier littoral vers le Butor, pour une arrivée sur la place de la Savane en passant par la rue Amiral Bouvet. L’épreuve s’est déroulée sous bonne escorte des gendarmes, des policiers municipaux et des cyclistes agrémentés par le rectorat, en présence de l’élue Sylvie Payet.



La quasi-totalité des enfants a reçu son permis vélo en fin de journée. Ce précieux diplôme leur permettra de passer l’attestation scolaire de sécurité routière au collège. Une autre étape avant le permis de conduire…