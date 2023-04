Saint-Benoît : Opération de dépollution et de nettoyage sur Bras-Canot

Ce mercredi 05 avril, la brigade de l’environnement a accompagné l’association Project Rescue Ocean Réunion et la ville de Saint-Benoît dans une vaste opération de dépollution et de nettoyage menée dans le quartier de Bras Canot. Il s’agit là d’une initiative éco citoyenne pour la préservation de notre environnement.



La Cirest a ainsi déployé la logistique nécessaire à cette opération en mettant notamment à disposition des poubelles sur tout le parcours pour l’évacuation des déchets ramassés. Ils étaient plusieurs jeunes bénévoles bénédictins à se joindre à cette action et à remplir de volumineux sacs. A 17h30 qui marquait la fin de l’opération, 37,5 kg de déchets ont ainsi été ramassés et collectés sur un parcours de 5km de la borne kilométrique n°7 jusqu’au Case de Bras Canot. Les principaux déchets relevés étaient majoritairement des bouteilles en plastique, en verre, des cannettes de soda, et des emballages. Des morceaux d’épaves d’une voiture ont été relevés. Un dépôt sauvage d’ordure a été identifié qui sera bientôt évacué par les services de la Cirest.