A la Une .. Saint-Benoît : Nu et en sang, il agresse les passants, dont une gramoune

Un homme a été interpellé à Saint-Benoît par la gendarmerie. Il est accusé d’avoir agressé des passants, dont sexuellement une gramoune. L’homme était nu et en sang. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 08:42 | Lu 1232 fois

En début de soirée, la gendarmerie de Saint-Benoît est appelée du côté de la rue Sarda Garriga pour intervenir auprès d’un homme nu et en sang qui agresse les passants. Arrivés sur les lieux, les militaires reçoivent plusieurs témoignages, dont celui d’une personne âgée.



Celle-ci affirme avoir été agressée par un homme nu avec des cheveux jaunes. L’individu aurait soulevé sa jupe, embrassé de force en la serrant dans ses bras, avant de la faire tomber par terre où elle se cogne l’arrière du crâne.



Les témoins ont ensuite indiqué aux gendarmes dans quels immeubles l’homme s’était réfugié. Plusieurs locataires ont confirmés qu’il avait frappé à leurs portes pour rentrer. Rapidement, les militaires localisent un appartement dont la porte est ouverte. Un homme à l’intérieur correspond à la description.



Celui-ci est entièrement dévêtu et porte des traces de griffures. Il affirme être chez son cousin et qu’il prend une douche. Ses propos sont incohérents et il finit par avouer qu’il a consommé du tabac chimique. Il est interpellé sans difficulté avant d’être placé en garde à vue.



