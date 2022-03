Saint-Benoit : Les lycéens de Patu-de-Rosemont contrôlés par les gendarmes avant d'entrer dans l'établissement

Ce lundi, un différend entre lycéens, dont certains sont originaires de la ville de Saint-Benoît et d'autres de Saint-André, se soldait par le caillassage d'un bus scolaire . Les vitres du véhicule avaient volé en éclats et les passagers avaient été choqués par cette prise à partie à laquelle une trentaine d'individus aurait participé.Ce mardi, le ton est monté d'un cran lors d' une rixe entre bandes rivales au sein même du lycée Patu-de-Rosemont. Six mineurs et un majeur avaient été interpellés. Les élèves ayant participé à ces violences ont été identifiés et font l’objet d’une mesure d’exclusion de 8 jours de l’établissement, a indiqué la direction de l'établissement professionnel. Une enquête a été ouverte alors que la préfet de La Réunion condamnait les actes de violence et annonçait un dispositif de sécurisation sur place.Selon des parents d'élèves, la bagarre n'était rien d'autre qu'une réplique du caillassage du bus scolaire survenu lundi en fin de journée.Ce mercredi, afin de parer à une éventuelle nouvelle flambée de violences, les gendarmes étaient présents à l'heure de l'entrée des élèves dans les bâtiments. Les sacs ont été vérifiés par les militaires qui sont sur les lieux.