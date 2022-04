A la Une . Saint-Benoît: Les gendarmes opèrent de nouveaux contrôles autour du lycée

Suite à la bagarre survenue au sein du lycée professionnel Patu de Rosemont il y a deux semaines, les gendarmes maintiennent leur présence pour pacifier l'entrée et la sortie des classes. Par LG - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 12:57

Ce vendredi de 07h00 à 08h00 devant le lycée professionnel Patu de Rosemont de Saint-Benoît, un nouveau contrôle a été réalisé sur réquisition du parquet et en présence du directeur adjoint de l'établissement scolaire.



Une dizaine de gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Benoît, du Détachement de surveillance et d'intervention et du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie ont été engagés.



5 bus ont fait l'objet d'une fouille, 78 sacs ont été vérifiés et 1 cutter rouillé a été récupéré sur un élève. Celui-ci sera convoqué afin de s'expliquer.



"Afin d'assurer la sécurité des élèves, les contrôles des bus scolaires et des sacs ainsi que la présence quotidienne des patrouilles de la Gendarmerie aux abords des zones sensibles seront maintenus dans les prochains jours", indique le commandement de la Gendarmerie sur sa page Facebook.