A la Une . Saint-Benoît : La commune sort la tête de l'eau

Les délais ont été tenus pour Patrice Selly et sa majorité. À l'occasion du vote du budget de la commune ce samedi, le maire de Saint-Benoît, qui se donnait trois années pour équilibrer les finances communales, a confirmé que le déficit a été résorbé. Ainsi, le budget de près de 99,4 millions d'euros a été voté à l'équilibre pour la première fois depuis le début de la mandature, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Gage désormais à la majorité d'ouvrir un nouveau chapitre de la mandature, notamment en investissement où près de 20 millions d'euros y seront consacrés cette année. Par SI - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 14:05

St-Benoit : Un nouveau mandat démarre pour Patrice Selly et son équipe

Arrivé désormais à mi-mandat "avec des bases beaucoup plus saines", l'édile bénédictin compte désormais accentuer ses efforts sur l'amélioration du cadre de vie de ses administrés, "sans pour autant dépenser de manière irréfléchie ou inconsidérée", tempère-t-il, afin de ne pas repasser la tête sous l'eau... D'autres projets viendront s'ajouter en fonds propres, comme la réhabilitation des voiries communales (500.000 euros), la bibliothèque de Sainte-Anne qui sera installée dans les jardins de la mairie annexe (300.000 euros), la réhabilitation et la création d'aires de jeux dans les quartiers (360.000 euros), la réouverture de la piscine du Butor pour la prochaine rentrée scolaire (via une subvention régionale de 40.000 euros). "Nous avons également lancé une étude pour la construction d'une nouvelle piscine à Sainte-Anne à partir de 2024 pour 8,5 millions d'euros. On peut également rajouter les travaux de mise aux normes des écoles et des bâtiments administratifs à hauteur de 500.000 euros et l'achat pour un million d'euros de matériels pour les services d'entretien de la ville", ajoute Patrice Selly. Le budget alloué au tissu associatif a également connu une hausse, passant de 1,2 million à 1,6 million d'euros.Sur le volet culturel, plusieurs manifestations vont perdurer cette année (Pause Transat, marché paysan de Sainte-Anne) avec quelques nouveautés comme les festivités liées au Nouvel An tamoul sans oublier le projet d'une "Fête des Letchis" qui devrait avoir lieu en décembre.Au-delà de l'investissement, la municipalité compte par ailleurs "poursuivre son engagement" auprès des familles concernant la restauration scolaire ( "La cantine devient quasiment gratuite à Saint-Benoit" ). Pour rappel, les tranches 1, 2 et 3a ont déjà fait l’objet d’un ajustement et à ce jour, plus de 2.000 enfants bénéficient d’un repas à moins de quatre centimes. Une gratuité progressive qui se poursuivra cette année pour les tranches 3b et 4a, le tarif du repas du de la première tranche passant de 1,08 euro et de 1,26 euro à 0,06 euro pour la seconde.Au total, ce sont environ 800 enfants supplémentaires qui bénéficieront d'un repas à tarif réduit. "Dans le cadre du budget 2024, on pourra dire que les 5.000 enfants qui fréquentent les écoles publiques de Saint-Benoit mangeront quasiment gratuitement", après la modification de la tranche 4b l'an prochain, ajoute la municipalité.L'opposition, Philippe Le Constant en tête, salue le travail "incontestable" engagé par la majorité sur le redressement des comptes. "Il y a un redressement qui a été fait et qui vous permet aujourd'hui de nous proposer un vote sur un budget équilibré", reconnaît-il. En revanche, il estime que l'équipe en place n'a fait qu'utiliser tous les leviers mis à disposition aux collectivités se trouvant dans une mauvaise passe financière, réduction de dépenses et ventes de terrains ou de parts dans les sociétés mixtes en tête. Autre remarque faite par Philippe Le Constant, la part consacrée à l'investissement. "J'ai connu des périodes où on a eu à se prononcer sur des budgets où la part de l'investissement n'était que de 23% et nous l'avions critiqué à l'époque. Nous n'en sommes pas là (...) Au vu à la fois du travail qui a été fait mais de tout ce qui reste encore à faire, nous allons nous abstenir sur ce budget", poursuit-il. Son collègue de l'opposition, Jean-Luc Julie, justifie cette abstention en raison de la part allouée à l'investissement. "Nous avons un doute que ce budget puisse être réalisé. S'il est réalisé et si on peut le dépasser, tant mieux pour les habitants", a-t-il déclaré.Si Patrice Selly se félicite "du constat" de l'opposition "sur le travail accompli par la municipalité et les élus du groupe majoritaire", il ne cache pas son incompréhension des remarques faites sur la "simple utilisation de leviers" pour retrouver des marges de manœuvre financière . "Nous revenons de très très loin", lance-t-il avant d'ajouter : "Ce n'est pas simplement utiliser des leviers existants. Il a fallu prendre des décisions difficiles, faire des sacrifices importants et faire preuve de courage politique". Le maire s'est également étonné de voir l'opposition s'abstenir "sur un budget équilibré et qui marque un redressement".Arrivé désormais à mi-mandat "avec des bases beaucoup plus saines", l'édile bénédictin compte désormais accentuer ses efforts sur l'amélioration du cadre de vie de ses administrés, "sans pour autant dépenser de manière irréfléchie ou inconsidérée", tempère-t-il, afin de ne pas repasser la tête sous l'eau...