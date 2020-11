Saint-Benoît : La Fontaine de la Place Louis Brunet retrouve son lustre d'antan

Abandonnée depuis près de 14 ans, la Fontaine avec enfants aux hérons et à la conque, située sur la Place Louis Brunet, a enfin retrouvé son lustre d'antan ! Au terme d'une méticuleuse restauration opérée par les services techniques de la mairie (épaulés par Ted Piscine), la fontaine a été remise en eau, ce vendredi 13 novembre 2020.



Entouré des agents, Patrice Selly a tenu à immortaliser ce moment. Le maire de Saint-Benoît s'est dit "fier du travail accompli par les équipes de la commune pour préserver ce monument du 19ème siècle. La qualité du travail réalisé témoigne du respect que nous accordons au patrimoine bénédictin !". Les travaux d'étanchéité, de peinture et de remise en service du circuit hydraulique ont duré un mois.



Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, depuis 1997, cette fontaine fondue par J.J Ducel (maître de forges à Paris), a été acquise par la commune dans les années 1860. La base du bassin circulaire est en brique, tandis que la forme est en basalte et la cuve en fonte. La fontaine est ornée en son centre de deux groupes superposés de trois chérubins et d'un héron (Le Patrimoine des communes).



Elle est désormais prête pour un nouveau chapitre de son histoire !