Saint-Benoît : L’employée de ménage obligée de ramasser ses déchets laissés aux abords d’une ravine

C’est suite à un signalement que les agents de la brigade verte se sont rendus ce mardi matin à la cour Beauvallon à proximité d’un radier. En bordure de champs de canne, ces derniers ont effectivement constaté que divers déchets avaient été abandonnés. Les agents sont parvenus à remonter jusqu’à une employée de société de nettoyage.



Au lieu de déposer documents, masques, verres, barquettes en plastique et autres contenus de poubelles dont des serviettes hygiéniques dans les lieux dédiés, la contrevenante s’est délestée sans remords des sacs placés sous sa responsabilité dans la nature.



Un geste inadmissible d’autant que le radier se situant à proximité du dépôt sauvage descend jusqu’à la Rivière des Roches, rappelle le chef de la brigade intercommunale de l’Environnement. A cela, il faut ajouter les risques de dengue et de leptospirose.



L’employée de ménage a reconnu les faits, a ramassé ses déchets, fait le tri et s’est rendue ce matin même en déchèterie sous le contrôle de la brigade verte.



Une amende de 135 euros lui a également été délivrée.