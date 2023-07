Avis de marché & Appels d’offres Saint-Benoît : Avis d'information d'avis d'appel public à la concurrence - Marché de fourniture

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 18 Juillet 2023

Numéro et objet du marché : MP202316 : Relance du Lot n°6 (camion simple / double cabine) du marché de fourniture pour l’acquisition et la livraison de véhicules pour la Commune de Saint-Benoit - Années 2023-2024

1. Identification de l’organisme qui passe le marché :



Commune de Saint-Benoît

Direction du Cadre de Vie

21 bis, rue Georges Pompidou

97470 Saint-Benoît

Tél : 0262 50 88 00

Fax : 0262 50 88 01



2. Numéro et objet du marché :



MP202316 : Relance du Lot n°6 (camion simple / double cabine) du marché de fourniture pour l’acquisition et la livraison de véhicules pour la Commune de Saint-Benoit - Années 2023-2024



3. Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter l’Avis d’Appel Public à la Concurrence publié sur les sites dématérialisés suivants :



*Adresse URL de la Mairie de Saint-Benoît :

*Sur le profil acheteur :

*Au BOAMP :



4. Conditions de retrait du dossier de consultation :



Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur suivant :



5. Date et heure limites de réception des offres :



21 Août 2023 à 12h00 (heure locale) soit 10h00 (heure de Paris)



6. Date d’envoi de l’avis aux publications (JOUE/BOAMP/presses locales) :



17 Juillet 2023



Fait à Saint-Benoît, le 17 juillet 2023

Le Maire,

P. SELLY

