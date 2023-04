Avis de marché & Appels d’offres Saint-Benoît : Avis d'information d'avis d'appel public à la concurrence - Marché de fourniture

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 20 Avril 2023



1. Identification de l’organisme qui passe le marché :



Commune de Saint-Benoît

Direction Cohésion Sociale

Pôle jeunesse

21 bis, rue Georges Pompidou

97470 Saint-Benoît

Tél : 0262 50 88 00

Fax : 0262 50 88 01



2. Numéro et objet du marché :



MP202304 : Marché de fourniture de rideaux et accessoires pour les écoles publiques de la Commune de Saint Benoit



3. Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter l’Avis d’Appel Public à la Concurrence publié sur les sites dématérialisés suivants :



*Adresse URL de la Mairie de Saint-Benoît :

*Sur le profil acheteur :



4. Conditions de retrait du dossier de consultation :



Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur suivant :



5. Date et heure limites de réception des offres :



11 Mai 2023 à 12h00 (heure locale) soit 10h00 (heure de Paris)



6. Date d’envoi de l’avis aux publications (presse locale) :

19 Avril 2023



Fait à Saint-Benoît, le 19 Avril 2023

Le Maire,

P. SELLY Commune de Saint-BenoîtDirection Cohésion SocialePôle jeunesse21 bis, rue Georges Pompidou97470 Saint-BenoîtTél : 0262 50 88 00Fax : 0262 50 88 01MP202304 : Marché de fourniture de rideaux et accessoires pour les écoles publiques de la Commune de Saint Benoit*Adresse URL de la Mairie de Saint-Benoît : http://www.saint-benoit.re Rubrique « Marchés publics ».*Sur le profil acheteur : http://www.achatpublic.com Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur suivant : http://www.achatpublic.com 11 Mai 2023 à 12h00 (heure locale) soit 10h00 (heure de Paris)19 Avril 2023Fait à Saint-Benoît, le 19 Avril 2023Le Maire,P. SELLY

Saint-Benoît