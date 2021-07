La grande Une Saint-Benoit : Agression au sabre, une personne recherchée

Une bagarre a éclaté ce dimanche soir entre voisins dans la commune de Saint-Benoit. Ce sont les voisins qui ont alerté la gendarmerie suite à l'agression à l'arme blanche. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 18:14

Ce dimanche 4 juillet 2021, aux alentours de 19h, à Saint-Benoit, une personne appelle la gendarmerie pour signaler une altercation entre voisins. Arrivés sur les lieux, les militaires constatent des taches de sang devant la porte du domicile de la victime. D’après la déclaration de témoins, un individu aurait mis un coup de sabre dans le dos de la victime. Ce dernier est alors pris en charge par les secours et transporté au GHER par sa famille.



Le mis en cause est toujours activement recherché par les gendarmes. Selon les premiers éléments, la victime ignorerait l’identité de son agresseur. L’origine du conflit reste également à déterminer.



