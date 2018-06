Saint-André: une famille a tout perdu dans un incendie

Alors que la famille allait passer à table, une des filles voulait faire cuire sa viande; c'est alors que la poêle s'est enflammée, comme l'explique le Quotidien. Tout est ensuite allé à une vitesse incroyable. Deux bouteilles de gaz, dont une fuyait légèrement, ont explosé.



La famille de onze personnes prend alors la fuite de son appartement, situé rue du Lycée à Saint-André. Leur duplex de plus de 100 m2 est alors entièrement détruit par les flammes.



Les pompiers ont longtemps vérifié que toutes les flammes étaient éteintes et qu'il n'y avait plus de personnes dans les logements voisins de cet immeuble SHLMR.



La famille a pu être relogée en urgence dans le quartier de La Cressonière. La commune lui également remis de quoi se procurer les produits de première nécessité.