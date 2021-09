La grande Une Saint-André : une bagarre s'achève par deux coups de couteau

Pour une raison encore inconnue, deux individus se sont battus près du Domaine de la Vanille à Saint-André. L'un aurait donné deux claques et l'autre aurait riposté avec deux coups de couteau dans le bas ventre. Par IS - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 16:42

Une bagarre dont les motivations sont encore floues pour l'instant s'est terminée par deux coups de couteau.



Deux individus défavorablement connus des services de police et de justice en sont venus aux mains ce lundi après-midi à proximité du Domaine de la Vanille, rue de la Gare à Saint-André.



L'un aurait donné deux claques à son opposant. Ce dernier, déjà incarcéré par le passé pour des faits de même nature, aurait riposté par deux coups de couteau portés au bas ventre de la victime. Cette dernière a été conduite par les pompiers au CHU de Bellepierre pour y être examinée et soignée. Selon les premiers éléments, ses jours ne seraient pas en danger.



L'auteur présumé des coups âgé de 35 ans, vient d'être interpellé par les forces de l'ordre et conduit au commissariat pour y être placé en garde à vue.





