Saint-André, terre de tournage

Un court-métrage acheté par Canal+ est actuellement en cours de production à Saint-André ! Voici le communiqué de presse de la commune : Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 14:30

Le réalisateur saint-andréen, Julien Techer tourne actuellement son troisième court-métrage, intitulé « La Veste ». Un film de 20 minutes acheté par Canal+ France.

Le jeune homme suit actuellement des études en production d'animations 3D au Canada mais reste très attaché à ses racines et à la ville dans laquelle il a grandit. En accord avec la municipalité qui accompagne ce beau projet, c'est donc à Saint-André qu'aura lieu la majorité du tournage

Si certaines scènes sont réalisées à l'intérieur, d'autres peuvent nécessiter le blocage d'une route, par exemple. En début de semaine, les riverains du chemin des Prêtres et de la rue des Bleuets ont certainement observé la mécanique inhabituelle qu'entraîne le tournage d'un film : installation de décors, disposition de spots de lumière, mise en place des caméras, allers et venues des techniciens, des acteurs...

Hier soir, l'équipe, composée d'une vingtaine de personnes, tournait une scène sur l'Allée Royale du Parc du Colosse.

Aujourd'hui, elle se rendra au cimetière de la commune pour le tournage d'une seule scène au niveau de l'allée principale et dans le respect total de ce lieu sacré Cela arrive fréquemment au cinéma : tournage dans des mosquées, des églises, des temples ou alors dans des lieux de sépultures ou de recueillement liés à des événements historiques ou religieux.

À 22h, l'équipe se dirigera vers le Canal Moreau. Fin de tournage prévue à 4h du matin.

Les tournages audiovisuels sont des activités professionnelles et restent donc autorisés pendant cette période de crise sanitaire. L'ensemble de l'équipe est attachée au respect des gestes barrières.