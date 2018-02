Société Saint-André reçoit le label "ville active et sportive" Comme chaque année est décerné le label de "ville active et sportive". 120 villes ont été labellisés ce 1er février 2018 à Toulouse, dont Saint-André. La ville réunionnaise a été reconnue pour ses actions engagées dans le domaine sportif.

La Direction des Sports, du Ministère de la ville de la Jeunesse et Sports, l'Union Sport et Cycles l'ANDES se sont à nouveau réunis pour 2018 autour d’une cérémonie nationale pour désigner les nouvelles villes qui obtiendront le label "ville active et sportive". Le but de ce label est de promouvoir les villes qui tendent à faire bouger leur politique avec des pratiques sportives.



Cette année, c’est à Toulouse qu’ils se sont retrouvés, dans la salle des Illustres du Capitole, le 1er février dernier. Au total plus de 120 villes ont été labellisées. Une centaine étaient représentées à cette cérémonie, dont la ville de Saint-André. L’adjoint au maire, Johan Idame, a déclaré que le sport était un "facteur de santé publique, d'éducation et de partage".



Ce label est distribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers, que la ville garde pendant deux années. Saint-André a, pour sa part, reçu 2 lauriers, pour la féliciter de ses actions en faveur du développement du sport sur son territoire. En effet, la commune dispose de plus de 69 associations sportives, qui proposent à leur tour plus de 28 activités diverses. Le tout dans des infrastructures de qualité. Charline Bakowski Lu 235 fois





