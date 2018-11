Saint-André rappelle l'interdiction de vente et de consommation d'alcool

INTERDICTION DE VENTE ET DE CONSOMMATION D'ALCOOL A SAINT-ANDRE



Il est rappelé que la municipalité de Saint-André a publié un arrêté municipal interdisant la vente, le transport et la consommation d'alcool sur l'ensemble du territoire de la commune depuis le Lundi 19 Novembre 2018.



Cet arrêté est en vigueur « pendant toute la durée de la manifestation des Gilets Jaunes », tous les jours de 17h30 jusqu’à 6h du matin, sur tout le territoire saint-andréen. Les infractions constatées seront sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.