Politique "Saint-André perd une personnalité engagée"

Les réactions pleuvent après le décès de Jean-Paul Ciret. Après le bureau politique du PCR, celui du maire de Saint-André Joé Bédier, c'est au tour du député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, d'apporter son soutien aux proches de cette figure du PCR dans l'Est. Par NP - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 14:34

J’apprends la disparition de Monsieur Jean Paul CIRET survenue accidentellement devant son domicile à Saint André.



Je tiens par la présente, exprimer mes sincères condoléances aux membres de sa famille ainsi qu’à ses camarades militants.



Très jeune, je l’ai connu, notamment lorsqu’il vendait le journal Témoignages dans le marché forain de Saint André. Plus tard, j’ai eu aussi l’occasion de le croiser et d’échanger avec lui lors de rassemblements politiques. Saint-André perd une personnalité engagée politiquement.



Je m’incline devant sa dépouille et souhaite beaucoup de courage à sa famille.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion









Actuellement hors-département, c’est avec une grande tristesse que j’apprends la disparition de Jean-Paul CIRET survenu tragiquement à Saint-André. J’adresse mes sincères condoléances à l’ensemble de sa famille et proches ainsi qu’aux camarades du P.C.R.



Jean-Paul était un militant, un homme engagé pour La Réunion et au service des autres. A chacun de nos échanges et rencontres, j’appréciais son humilité, son analyse sur les problèmes de la Réunion.



Jean-Paul était un homme attachant, je garderais en souvenir chaque rencontre, nos discussions sur la problématique des violences faites aux femmes notamment, car il était aussi engagé au sein du CEVIF. Bon voyage camarade…le combat continue. Firose Gador A la voix du parlementaire de l'Est, s'ajoute celle de la Portoise Firose Gador, qui garde en souvenir de Jean-Paul Ciret l'image "d'un homme engagé pour La Réunion et pour les autres".