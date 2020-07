Saint-André met un dispositif de collecte des déchets pour l’Aïd-el-Kébir

Afin de permettre à la communauté musulmane de célébrer l’Aïd-el-Kébir dans les meilleures conditions, la mairie de Saint-André informe les pratiquants qu’un dispositif est mis en place dans le cadre des sacrifices d’animaux. En partenariat avec la CIREST, des bacs à déchets carnés seront mis gratuitement à disposition sur le site de la Pépinière communale du 1er au 3 août 2020 de 7h à 18h et le 4 août de 7h à 13h.



Les déchets acceptés dans les bacs sont les suivants : tripes, têtes, pattes, cuirs (peaux découpées au format de 30x30 cm). Les sacs, rabanes et cartons sont à séparer des déchets carnés et à déposer dans la benne prévue à cet effet.