Social Saint-André lance la Semaine pour l'Emploi

Ce ne sont pas moins de 30 entreprises et 25 recruteurs qui ont répondu présent ce lundi au Colosse à la sixième édition de la Semaine de l'Emploi. Un évènement dont l'inauguration a eu lieu à l'espace évènementiel du Parc du Colosse, en présence du préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, du maire de Saint-André, Joé Bédier et de la directrice régionale de Pôle Emploi Réunion, Angélique Goodall. Par SI - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 17:09

Près de 180.000 demandeurs d'emploi ont été recensés à La Réunion en ce début d'année 2023 et Saint-André en recense un grand nombre. Pour tenter d'inverser cette tendance, Joé Bédier compte, à travers la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, la rendre plus attractive avec l'ouverture de nouvelles zones d'activité comme dans le secteur de la Cressonnière.



Les thèmes mis en avant lors de ce forum de l'emploi, organisé par Pôle emploi Réunion, furent l'action sociale et les services à la personne, secteurs dans lesquels sont proposés plus de 400 emplois à La Réunion en 2023. Le public a notamment pu en avoir un avant-goût en participant à différents ateliers comme des jobs dating, un rallye des métiers, un simulateur de vieillissement, un atelier de démonstration de coiffure ou encore un "pack" de remobilisation sur le métier d'aidant familial.

"La Municipalité de Saint-André et le Pôle Emploi Réunion sont ravis de la mobilisation des partenaires, des entreprises et des demandeurs dans le cadre de cette nouvelle édition de la semaine de l'Emploi et remercient tous les partenaires pour leur mobilisation en faveur de l’emploi", conclut la collectivité.



Après la journée de lundi consacrée à l'action sociale, différents temps forts continueront d'animer cette semaine de l'emploi comme ce mercredi à Saint-Paul où les métiers de la restauration seront mis en avant. Ce jeudi, retour à la Nordev à Saint-Denis où un focus sera fait sur les métiers du commerce, avant de conclure avec les métiers du BTP ce vendredi, où une présentation sera faite à l'espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris.