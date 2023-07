Saint-André inaugure l'avenue Raymond Vergès

Le communiqué :



Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, et l’équipe municipale ont organisé ce dimanche 2 juillet 2023, l’inauguration de l’Avenue Raymond Vergès qui remplace la rue du Lycée. La date de ce changement de dénomination n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle commémore la disparition de cette illustre personnage qui a marqué l’histoire de La Réunion tant par son engagement, ses convictions et son humanisme légendaire en faveur des plus précaires.



Une stèle rappelant l’histoire du Dr Raymond Vergès a été dévoilée par le Maire et les personnalités présentes. Tous se sont accordés à dire qu’il était nécessaire de travailler à un projet d’envergure afin de sensibiliser les jeunes à l’histoire de ce grand homme qui a façonné la société réunionnaise actuelle.



La population de Saint-André a répondu à l’invitation publique de la municipalité et elle a pu entendre les témoignages et les discours de M. Paul Dennemont, de M. Prosper Eve, du Député Jean-Hugues Ratenon, de M. Elie Hoarau et de M. Pierre Vergès. Il est à noter la présence de plusieurs représentants d’organisations locales et des partis politiques dont M. Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR.