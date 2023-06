Saint-André : hommage à Raymond Vergès, la section PCR salue la décision du conseil municipal

Le Dr Raymond Vergès nous quittait- à Saint-André - le 2 juillet 1957. Médecin, conseiller général et maire de la commune, député de la Réunion, il fut aussi l’un des pères de la loi du 19 mars 1946 érigeant notre ile en département français, ce qui a permis à sa population de sortir progressivement de la misère coloniale.



En dépit de sa carrière impressionnante et de son investissement historique pour son pays, le Dr Raymond Vergès avait été complètement oublié, ignoré à Saint-André- commune qu’il a dirigé pendant 1O années - par les municipalités successives, depuis sa mort. Il y a 66 ans cette année ! Ce manquement inexcusable est aujourd’hui corrigé. Réuni ce vendredi 9 juin, pour l’examen de divers points, le conseil municipal a décidé - à l’UNANIMITE - de rendre hommage au Dr Raymond Vergès. Une Avenue portera prochainement son nom. Il aurait été injuste de continuer à l’ignorer.



La Section de Saint-André du PCR salue avec satisfaction la décision de la municipalité d’honorer la mémoire de cet éminent personnage qui a marqué de son empreinte notre commune et l’Histoire de la Réunion. Il est à souligner que ce choix légitime répond à la persévérance de l’action menée, tant à Salazie qu’à Saint-André, par notre camarade Paul Dennemont qui - au-delà de toute considération politique - a toujours milité en ce sens, pour que notre Histoire ne s’étouffe pas.



Le Dr Raymond Vergès reste 66 ans après sa disparition, une source d’inspiration et un exemple pour les jeunes générations.



Le Secrétaire de Section

Jacky The Seng