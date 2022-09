Saint-André : Un pompier blessé lors du caillassage de son équipage

Alors qu’ils venaient de déployer la lance à incendie pour éteindre un feu de poubelle, cinq sapeurs-pompiers ont été pris à partie. Les soldats du feu ont essuyé plusieurs jets de galets.



Si quatre pompiers sont parvenus à se replier en sécurité, celui qui s’est réfugié dans le véhicule a été légèrement blessé. 5 jours d’ITT lui ont été délivrés pour ses blessures, indique Willy Lauret président du syndicat SNSPP-PATS 974.



Des violences inacceptables, déplore-t-il soutenant "les collègues agressés". L'impact des jets et la taille des galets auraient en effet pu faire craindre des conséquences encore plus graves.



"Dans le cas de violences urbaines, le SDIS 974 a donné des directives", précise Willy Lauret qui avec son syndicat souhaite proposer la mise à disposition de jumelles nocturnes. "Ce matériel serait pertinent donné à chaque chef d’agrès. Cela permettrait de voir le danger même la nuit et pourrait être efficace pour la protection des agents", avance le président du SNSPP-PATS 974.



Les jumelles à vision nocturne sont d’ordinaire réservées à un usage militaire ou pour les unités spéciales des forces de l’ordre. Le syndicat entend soumettre sa proposition au préfet "et pourquoi pas au niveau national".