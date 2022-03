A la Une . Saint-André : Un phénomène de bagarres entre bandes se propage sur les réseaux sociaux

Les policiers du commissariat de Saint-André sont intervenus tôt ce jeudi matin pour interpeller deux jeunes pour des faits de violences. Ils ont été identifiés lors d'une rixe entre deux bandes aux abords d'une école maternelle. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 17:52





Les policiers sont intervenus près d'une école maternelle lors d'une de ces bagarres et ont interpellé un individu resté seul sur place. Tout le monde avait décampé à l'arrivée des forces de l'ordre. Mis en cause au départ, il s'est rapidement présenté comme une victime. Il avait avec lui une sacoche remplie de cadenas de chaînes de vélo, pour se défendre selon ses dires. Les enquêteurs se sont également rendus compte que les bandes se battaient à coup de selle de vélo, avec la tige bien entendu.



Le même qui avait été filmé en train de frapper des chiots



Au final, la victime supposée a été aperçue sur les réseaux sociaux par les enquêteurs, posant avec deux individus mis en cause pour violences. Les deux individus ont donc été interpellés tôt ce matin par la police de Saint-André.



Le phénomène de bagarre entre bandes rivales semble prendre de l'ampleur dans certains quartiers de Saint-André. Deux jeunes auraient pris pour habitude de s'invectiver sur les réseaux sociaux puis finissent par se retrouver gonflés à bloc pour se battre, soi-disant à mains nues. La réalité est tout autre. Après un fin travail de recherche, les enquêteurs du commissariat de Saint-André ont mis la main sur la page d'un réseau social qui leur est spécialement dédiée. On peut les voir poser avec des armes, factices ou non.

L'un deux est bien connu des policiers de la commune puisqu'il s'agit du jeune ayant maltraité des chiots la semaine dernière . Ils ont écopé chacun d'une mesure de réparation pénale, soit la deuxième en une semaine pour l'auteur de maltraitance animale.



