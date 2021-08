A la Une . Saint-André : Un makot récidiviste renvoyé devant le parquet

L'homme avait déjà été identifié et verbalisé en janvier dernier par la brigade environnement de la Cirest. Par NP - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 12:22

Des bouteilles d'huile en plastique, des prospectus, des masques, ou encore des serviettes hygiéniques ont été retrouvés abandonnés dans des sacs en plastique au milieu de la route et à proximité d'un champ de cannes dans le chemin Bois de fer, à Saint-André.



Ce mardi, le contrevenant a été obligé de venir ramasser ses déchets et les ramener à la déchèterie sous les yeux de la brigade environnement. Trois voyages, coffre plein, ont été nécessaires. Face aux agents de la Cirest, il a prétexté avoir trouvé les portes de la déchèterie closes au moment du dépôt.



Les agents, alertés la semaine dernière par des riverains, sont parvenus à remonter la piste du makot. Et ce n'est pas la première fois pour ce citoyen irresponsable. En janvier dernier, il a été soulagé de 135 euros pour avoir laissé ses déchets cette fois-ci dans le chemin Valentin.



Ce mardi après-midi, l'enlèvement du dépôt sauvage s'est fait également en présence de la police de Saint-André. En état de récidive, l'homme risque ici 1 500 euros d'amende. Ce sera au parquet de décider des suites à donner au délit.