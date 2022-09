Saint-André : Un laboratoire de transformation sort de terre à Cambuston

Tout a commencé en 2014 pour l’IMVEC (Insertion pour Mieux Vivre Ensemble à Cambutson) qui a transformé une ancienne décharge sauvage en plein cœur du quartier de Cambuston, en jardin potager. L’activité de maraîchage biologique a fait le succès de cette association de Saint-André qui produit annuellement quelque 50 tonnes de fruits et légumes bio sur les 2 hectares de terrain exploités par ses agents et ses salariés. Chaque année, l’IMVEC écoule ses produits auprès de ses adhérents, de sa clientèle de l’Est, du réseau de la Ruche qui dit oui et même des FAZSOI (Forces Armées de la Zone Est de l’Océan Indien). Elle livre aussi 2 tonnes de dons de surplus de fruits et légumes frais aux structures d’aide alimentaire dont Educanoo et à l’Épicerie solidaire de l’Université de La Réunion.



Patrick Malbrouck, directeur de l’IMVEC a souligné que « Depuis le début, le Département a toujours été un des acteurs moteurs du développement de l’association notamment à travers le financement des postes d’encadrement. Aujourd’hui encore, nous sommes accompagnés par le Conseil départemental dans 2 ACI (Ateliers et Chantier d’Insertion). Le premier est composé de 12 personnes en CDDI qui s’occupent essentiellement de la mise en culture du potager, de son agencement et de la construction des serres. Le deuxième ACI, avec 6 personnes, qui se consacrent à la collecte, à la transformation et à la livraison des produits ».



L’association saint-andréenne franchit une étape importante de son évolution avec l’inauguration, ce 20 septembre d’un laboratoire de transformation de fruits et légumes. Construit en plein milieu du potager de Cambuston, cet équipement est financé par l’État (30 000€) via le plan France Relance, qui a permis aussi l’acquisition d’un camion frigorifique de 12m3. À l’intérieur du nouveau laboratoire, une chambre froide d’une capacité de 20m3 est également opérationnelle grâce au FDI (Fonds Départemental d’Insertion), une aide de l’État (22 000€), destinée aux structures de l'insertion par l'activité économique.



Le Département pour sa part, a assuré le financement (8000€) des accessoires comme la machine sous-vide et les ustensiles, qui vont permettre d’exercer les activités d’épluchage, de découpe et de préparation des fruits et des légumes avant livraison. L’IMVEC envisage, dans un deuxième temps, de lancer la production de confitures, de coulis ou de sirop. A l’occasion de l’inauguration du laboratoire ce 20 septembre, Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département délégué à l’action sociale et à la stratégie de prévention et d’inclusion sociale, a mis en exergue le volet « humain » du projet de l’IMVEC « qui a toujours veillé à apporter des aliments de qualité aux plus vulnérables, notamment aux séniors ». En effet, bon nombre d’adhérents de l’association, principaux bénéficiaires de ses actions sont des personnes âgées. Ces dernières sont attachées aux produits de l’IMVEC qui propose bon nombre de fruits et légumes lontan. Salade de patole, compoté de blète et bien d’autres délicieuses curiosités culinaires péi étaient concoctés et proposés à la dégustation, par les membres de l’association lors de la cérémonie d’inauguration.



Jean-Marie Virapoullé a salué le travail des membres et des salariés de l’association « Il est important pour le Département de continuer à soutenir l’IMVEC qui fait figure d’exemple et qui doit inspirer d’autres associations. Elle répond à de nombreuses demandes : en matière d’économie solidaire, de bonne alimentation, de développement durable, de préservation du patrimoine et surtout d’insertion ». La séquence d’inauguration s’est achevée avec la remise de diplômes à 6 agents de l’IMVEC ayant suivi une formation sur les « bonnes pratiques d’hygiène » auprès de la Chambre des métiers et de l’artisanat. Ces mères de familles seront en charge de faire vivre le laboratoire flambant neuf de Cambuston.