Saint-André : Un incendie ravage 72 hectares de cannes

Un immense feu de cannes s’est déroulé hier après-midi à Saint-André. Au total, 72 hectares sont partis en fumée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 08:30 | Lu 357 fois

Les soldats du feu auront dû lutter jusqu’à la nuit pour maîtriser l’immense incendie qui a dévasté 72 hectares de cannes à sucre. Aux alentours de 13h, les premières fumées se dégagent dans un champ chemin Valentin à Saint-André. Très vite, le vent en rafale attise les flammes qui se propagent. Les pompiers arrivent avec quatre camions et une vingtaine d’hommes, mais rapidement des renforts de plusieurs casernes de l’île viennent en renfort. Au total, ils seront 45 à combattre les flammes.



De nombreuses habitations étaient menacées par les flammes et un couple, âgé de 65 et 70 ans, a dû évacuer son domicile très rapidement. D’autres ont tenté de sauver leurs biens à l’aide de leurs tuyaux d’arrosage.



Les causes du sinistre ne sont pas encore connues et la piste criminelle n’est pas exclue. De leur côté, les agriculteurs vont tenter de sauver le plus de cannes possible en tentant de les livrer avant qu’il ne soit trop tard.



