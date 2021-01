A la Une .. Saint-André : Un homme a menacé le Pôle Emploi

Il a été placé en garde à vue

Par NP - Publié le Samedi 30 Janvier 2021 à 08:21 | Lu 373 fois





Alertés, les forces de l’ordre ont rapidement identifié et interpellé le Saint-Andréen. Il prévoyait également de s’immoler.



Placé en garde à vue, il devra répondre de ces menaces prochainement. Hier, cet homme de 40 ans pour une histoire de trop perçu a entrepris de menacer par téléphone de "tous les tuer et tout brûler" au Pôle Emploi, indique la presse écrite. Des propos qui ne passent d’autant pas que jeudi une conseillère a été tuée dans une agence de Valence. Alertés, les forces de l’ordre ont rapidement identifié et interpellé le Saint-Andréen. Il prévoyait également de s’immoler.Placé en garde à vue, il devra répondre de ces menaces prochainement.