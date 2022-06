A la Une . Saint-André : Un collégien agressé par trois individus pour une sacoche

Un jeune homme de 17 ans a été agressé à la sortie de son collège par trois mineurs du même âge le 10 juin dernier à Saint-André. Ils voulaient lui soutirer ses biens et ont menacé de le molester avec des sacoches lestées. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 18:01

Le 10 juin dernier, à la sortie d'un collège de Saint-André, un jeune de 17 ans a été agressé par trois autres mineurs qui en voulaient à ses biens. Ils l'ont menacé avec des sacoches lestées. Des "armes par destination" pouvant causer de graves blessures. La jeune victime à fini par céder sa sacoche mais a eu le bon réflexe de déposer plainte au commissariat de police.



Les policiers, après avoir réussi rapidement à identifier les agresseurs, ont procédé aux trois interpellations dès 6 heures du matin et ont placé les trois individus en garde à vue. La sacoche a été retrouvée chez un des protagonistes.



Les trois mineurs, défavorablement connus de la justice, seront jugés en août prochain par le tribunal pour enfant de Saint-Denis.



